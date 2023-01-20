Венер Сафин назвал оптимальных и нежелательных соперников «Салавата Юлаева» в плей-офф

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поразмышлял над возможными соперниками уфимского клуба в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Предсказать сейчас, как в итоге расположатся в таблице первые шесть восточных команд — просто невозможно, поэтому озвучу своё мнение, на кого лучше попадать «Салавату», если он не заберётся на первые два места. При этом, отмечу, нужно всё-таки постараться оказаться в первой четвёрке, чтобы иметь преимущество своего поля. Мне кажется, наихудшими вариантами для уфимцев станут три команды. «Авангард», который уже миновал пропасть и во второй половине чемпионата набрал ход. «Ак Барс», который под руководством Зинэтулы Билялетдинова, уверен, будет представлять к плей-офф грозную силу, потому что этот тренер умеет готовить команды к решающим матчам. А также «Магнитка», просто потому что этот коллектив всегда рассчитывает на кубок и там приличный состав, да, сейчас эта команда в яме, но к плей-офф, полагаю, оклемается.

Так что остаются две команды, и парадоксально, но именно они в данный момент возглавляют таблицу. «Автомобилист» сейчас в кризисе, его трясёт и лихорадит, и неизвестно, сможет ли команда выбраться из такого состояния. Опыт прошлых лет показывает, что екатеринбуржцы всегда неплохо смотрятся в регулярке, потом сдают и практически всегда вылетают в первом же раунде плей-офф. Что же касается «Сибири», то мне нравится этот коллектив, хороший, упёртый, но у него нет такого кубкового опыта, как у соперников, это может сыграть в минус», — цитирует Сафина BetOn.

После 52 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ уфимский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Автомобилиста» на пять очков.