Первый тренер Кирилла Капризова отреагировал на 100-ю шайбу хоккеиста в НХЛ
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Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова прокомментировал 100-ю шайбу россиянина в НХЛ в матче с «Каролиной» (2:5).
«Кирилл стал третьим игроком в истории НХЛ по скорости забрасывания 100 шайб? Человек работает, молодец, что забил. Своё дело делает, молодец!» – сказал Лучанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Для достижения трёхзначной отметки форварду потребовалось 180 игр. Среди действующих игроков лиги это третий показатель. Быстрее Капризова сотню выбивали только двое – капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (167 матчей) и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне (179), который на тот момент выступал ещё за «Виннипег Джетс».
Новость по темеКирилл Капризов забросил 100-ю шайбу в карьере в НХЛ
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