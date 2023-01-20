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«Баффало» вывел из обращения 30-й номер вратаря Райана Миллера

«Баффало» вывел из обращения 30-й номер вратаря Райана Миллера
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Бывший голкипер «Баффало Сэйбрз» Райан Миллер с детьми и женой участвовал в торжественной церемонии чествования американского вратаря. Под своды арены в Баффало подняли баннер с игровым номером «30», под которым выступал Миллер.

Голкипер с семьёй наблюдали в центральном круге за поднятием баннера, после чего вся команда и болельщики на трибунах разразились громкими овациями. Миллер стал вторым голкипером в истории франшизы, чей номер выведен из обращения. Первым стал вратарь Доминик Гашек.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Осенью 2022 года Миллер был включён в Зал хоккейной славы США. Отметим, что 42-летний вратарь является лидером по количеству побед среди американцев (390). В НХЛ он выступал за «Баффало Сэйбрз», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс», «Анахайм Дакс». Миллеру принадлежит рекорд по числу игр за «Баффало» (540), числу побед (284) и сейвов (14 847). Также американец является обладателем приза «Везина Трофи» (2010).

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