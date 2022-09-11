Голкипер Райан Миллер включён в Зал хоккейной славы США
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Голкипер Райан Миллер включён в Зал хоккейной славы США, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Отметим, что 42-летний вратарь является лидером по количеству побед среди американцев (390). В НХЛ он выступал за «Баффало Сэйбрз», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс», «Анахайм Дакс». Миллеру принадлежит рекорд по числу игр за «Баффало» (540), числу побед (284) и сейвов (14 847). Также американец является обладателем приза «Везина Трофи» (2010).
В составе «Анахайма» голкипер завершил карьеру 29 апреля 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Баффало» выведет из обращения номер 30, который принадлежал Миллеру. Он станет вторым голкипером в истории франшизы, чей номер будет выведен из обращения. Первым стал вратарь Доминик Гашек.
Новость по темеРайан Миллер с детьми посетил раздевалку «Баффало». Клуб выведет из обращения его номер
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