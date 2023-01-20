Реакция главного тренера «Сибири» на победу над «Металлургом». Видео
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов отреагировал на победу клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Этот успех позволил новосибирцам набрать 70 очков в нынешнем сезоне и возглавить турнирную таблицу Восточной конференции.
Главный тренер «Сибири» после финальной сирены повернулся к своему помощнику и показал ему большой палец. Ассистент в свою очередь сделал то же самое. После этого они пожали друг другу руки.
Напомним, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0). Новосибирцы поднялись на шестое место в сводной таблице КХЛ.
Новость по теме«Сибирь» обыграла «Металлург», одержав четвёртую победу подряд
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