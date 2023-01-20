Торторелла — об отказе Проворова: он знал, что получит ответную реакцию. Но я уважаю его

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал отказ российского защитника Ивана Проворова надевать свитер в поддержку ЛГБТ на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2). Наставник сравнил ситуацию хоккеиста с эпизодом, когда игрок в американский футбол Колин Каперник в знак протеста против полицейcкого насилия над афроамериканцами отказывался вставать во время гимна США. Вместо этого он стоял на коленях или сидел.

«Когда мне задали вопрос о флаге — о ситуации, когда Каперник сидел, он не стоял на коленях, он в это время просто сидел — меня спросили: если бы игрок сидел, что бы я сделал? Что я ответил? Я сказал, что игрок будет сидеть до конца матча.



Я был неправ. Благодаря этому опыту я многому научился. Моё отношение к любому протесту против флага во время исполнения гимна — я чувствую отвращение. По сей день это вызывает у меня отвращение. Этого делать не следует. Это мои чувства. Но я не могу перекладывать эти чувства на кого-то другого. Я был неправ, говоря это тогда. Я не понимал этого, но когда прошёл через всё это… кто я такой, чтобы навязывать свои чувства кому-то другому?



Проворов? Зачем мне усаживать его на скамейку? Из-за решения, которое он принимает на основе своих убеждений и религии? Это был отличный момент для акции. Игроки были вовлечены. Арена была заполнена, все всё понимали. Прови не искал чего-то и не пытался противостоять этому. Он просто чувствовал, что не хочет принимать участие в разминке. Я уважаю его за его решение.

Мы могли отказаться от акции? Нет, потому что это были чьи-то твёрдые убеждения. Вы знаете, сколько времени организация и игроки потратили на это? Мы забываем об этом. Отказаться, потому что один человек, у которого есть своя религия и убеждения, не захотел участвовать в 15-минутной разминке? Прови знал, что здесь он получит ответную реакцию. Это часть бизнеса. Это часть того, через что вы проходите. Но я уважаю его, поскольку он остаётся верным себе. И я уважаю организацию за то, как они себя вели в этом вопросе», — приводит слова Тортореллы The Athletic.