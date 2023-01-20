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Главный тренер «Сибири» прокомментировал выход на первое место Восточной конференции

Главный тренер «Сибири» прокомментировал выход на первое место Восточной конференции
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал выход на первое место Восточной конференции после победы в матче с «Металлургом».

«Сидело ли в голове возможное первое место на Востоке? Не особо, важно было какие-то очки взять, а выйдем или нет — без разницы. Парни, может, и смотрели, этого никто не запрещает. Но вышли на первое место — главное, удержаться там. Туда выйти легче, чем там стойко работать и оборонять свои позиции.

Серия матчей с дальневосточными командами? Мы в плане распределения не смотрим на место, первая задача — войти в плей-офф, второй момент — уже какое-то место занять. Боевые там команды и «Адмирал», и «Амур». Лёгких матчей не будет 100%. Когда команда забирается наверх, удержаться сложнее всех. И против неё играют с удвоенной самоотдачей, и матчи будут очень тяжёлые. Лёгкой жизни мы не ждём.

Что было не так в моментах со входом в зону в большинстве? Скажу честно, парни подсели. Концентрация теряется, желания много, где-то нужно сыграть попроще, а не начинать креативить. Выходной завтра будет, успокоятся маленько, всё разберём, всё наладим. Меньшинство очень здорово играло и у нас, и у соперника. Возьмём от обратного: хорошая игра в меньшинстве тоже показатель. Не только атаку, но и оборону надо ценить. Я даже очень рад, что, когда «шесть на пять» были, мы очень плотно сыграли, самоотверженно, всегда был игрок на линии броска. Но Антон (Красоткин. — Прим. «Чемпионата») сегодня здорово играл, думаю, один из лучших матчей сезона», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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