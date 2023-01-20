Болельщики раскупили джерси с фамилией Проворова после его отказа участвовать в ЛГБТ-акции
Поделиться
Болельщики раскупили игровые свитера российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова, сообщает Fox News. Это произошло после резонансного инцидента, когда хоккеист отказался надевать специальные джерси в поддержку ЛГБТ.
Отмечается, что в официальном магазине Национальной хоккейной лиги, как и на сайте партнёра НХЛ, не осталось мужских свитеров с фамилией Проворова всех размеров. Нераспроданными оказались только женские версии джерси.
Напомним, российский защитник «Филадельфии» отказался выходить на раскатку перед встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (5:2). Ивану Проворову пришлось пропустить её из-за нежелания участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.
Комментарии
- 20 января 2023
-
20:32
-
19:58
-
19:36
-
19:01
-
18:38
-
18:37
-
18:24
-
17:54
-
17:48
-
17:42
-
17:19
-
16:56
-
16:25
-
15:55
-
15:36
-
15:10
-
14:42
-
14:15
-
13:55
-
13:15
-
12:51
-
12:29
-
12:12
-
11:50
-
11:32
-
10:54
-
10:35
-
10:09
-
09:48
-
09:37
-
09:25
-
09:19
-
08:59
-
08:38
-
08:24
Партнерский контент