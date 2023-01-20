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Болельщики раскупили джерси с фамилией Проворова после его отказа участвовать в ЛГБТ-акции

Болельщики раскупили джерси с фамилией Проворова после его отказа участвовать в ЛГБТ-акции
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Болельщики раскупили игровые свитера российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова, сообщает Fox News. Это произошло после резонансного инцидента, когда хоккеист отказался надевать специальные джерси в поддержку ЛГБТ.

Отмечается, что в официальном магазине Национальной хоккейной лиги, как и на сайте партнёра НХЛ, не осталось мужских свитеров с фамилией Проворова всех размеров. Нераспроданными оказались только женские версии джерси.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» отказался выходить на раскатку перед встречей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (5:2). Ивану Проворову пришлось пропустить её из-за нежелания участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

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