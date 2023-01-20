Первый тренер Капризова: будет здоровье, Кирилл сможет побороться с Овечкиным и Гретцки

Андрей Лучанский, первый тренер российского нападающего «Миннесоты Уайдд» Кирилла Капризова, ответил на вопрос, сможет ли его бывший ученик побороться с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным за рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Сейчас у форварда «дикарей» 100 голов в НХЛ, у Овечкина — 810.

«Сможет ли Капризов побороться с Овечкиным и Гретцки? Время покажет, тут загадывать нельзя. Человек работает, пока же всё идёт нормально. Дай бог, чтобы дальше всё было в таком же темпе. Это же не самое главное. Главное, чтобы он забивал и получал удовольствие от игры, голов. Чтобы люди получали удовольствие от его игры. Будет здоровье, значит, может и побороться с Овечкиным и Гретцки за рекорд», — сказал Лучанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.