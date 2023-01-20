Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» уверенно обыграл «Салават», нанеся уфимцам третье поражение подряд

«Нефтехимик» уверенно обыграл «Салават», нанеся уфимцам третье поражение подряд
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Камара (Порядин, Митякин) – 03:12 (5x4)   2:0 Кизимов (Белозёров) – 08:54 (5x5)   3:0 Кизимов – 14:13 (5x5)   4:0 Купцов (Галимов, Хохлов) – 39:41 (5x5)   5:0 Митякин (Порядин, Камара) – 44:03 (5x5)   5:1 Дроздов (Сучков, Антипин) – 50:50 (5x5)   5:2 Алалыкин – 58:08 (5x5)

На четвёртой минуте Энтони Камара, реализовав численное большинство, вывел «Нефтехимик» вперёд. На девятой минуте Семён Кизимов с передачи Андрея Белозёрова удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте форвард оформил дубль. После этого голкипера «Салавата» Андрея Кареева заменили на Илью Ежова. На 40-й минуте Сергей Купцов забросил четвёртую шайбу. На 45-й минуте Евгений Митякин довёл счёт до разгромного. В конце встречи Иван Дроздов и Данил Алалыкин сократили отставание уфимцев, но на большее гостей не хватило.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Нефтехимик» примет «Авангард». Оба матча состоятся 22 января.

Новость по теме
«Ак Барс» после победы над «Салаватом Юлаевым» обошёл уфимцев в таблице Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023