«Нефтехимик» уверенно обыграл «Салават», нанеся уфимцам третье поражение подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (3:0, 1:0, 1:2).

На четвёртой минуте Энтони Камара, реализовав численное большинство, вывел «Нефтехимик» вперёд. На девятой минуте Семён Кизимов с передачи Андрея Белозёрова удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте форвард оформил дубль. После этого голкипера «Салавата» Андрея Кареева заменили на Илью Ежова. На 40-й минуте Сергей Купцов забросил четвёртую шайбу. На 45-й минуте Евгений Митякин довёл счёт до разгромного. В конце встречи Иван Дроздов и Данил Алалыкин сократили отставание уфимцев, но на большее гостей не хватило.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Нефтехимик» примет «Авангард». Оба матча состоятся 22 января.