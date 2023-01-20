Вайсфельд предположил, кто из российских игроков сможет стать преемником Овечкина в НХЛ

Известный российский функционер Леонид Вайсфельд поделился мыслями о возможном преемнике российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Во-первых, это всё условно. Во-вторых, таких людей, как Овечкин, по пальцам пересчитать можно.
Можно ли назвать хоккеиста из России, который станет преемником Овечкина? По уровню таланта, возможно, в России есть такие хоккеисты. Другой вопрос: как они будут развиваться? Никто ведь не знает. Например, все ждали от Кравцова, что он станет таким. Не стал. Подколзин — не стал. Сейчас говорят про Мичкова — может быть. Это неблагодарное дело — гадание на кофейной гуще», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.
Отметим, что за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 810 шайб. Капитан «столичных» является вторым лучшим снайпером в истории лиги. Российский нападающий всего на 84 гола отстаёт от лидирующего Уэйна Гретцки. На счету канадской легенды 894 шайбы.
- 20 января 2023
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