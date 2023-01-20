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Тренер «Ак Барса» рассказал, как отреагировал на отменённый гол Глухова «Авангарду»

Тренер «Ак Барса» рассказал, как отреагировал на отменённый гол Глухова «Авангарду»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы во встрече с «Авангардом» поделился мыслями о незасчитанной шайбе нападающего Михаила Глухова. Форвард казанцев поразил ворота соперника на шестой минуте, однако судьи после видеопросмотра отменили гол. Как оказалось, шайба прошла с внешней стороны сетки — прямо в дырку.

«Сказал, что физическое состояние игроков было похуже по сравнению с соперником, изменится ли в этой связи тренировочный план? У нас хорошее физическое состояние, я просто сказал, что было какое-то преимущество соперника.

В игре было много голевых моментов и в первых двух периодах, но подводила реализация? Сложно сказать, с чем это связано, мы тоже переживаем за это, потому что хотелось бы забивать больше. Но в данной ситуации каждая шайба дорогого стоит, самое главное сейчас — результат.

Как реагировал на лавке на эпизод, когда Михаил Глухов забросил шайбу с внешней стороны ворот? Да никак не реагировал, чего на это реагировать? Если прошла через сетку, значит, прошла. К сожалению, не засчитали шайбу, но, видимо, правильно не засчитали, если там сетка порвалась.

Никита Лямкин сегодня едва не забросил лакросс-гол во втором периоде? Он в принципе креативный защитник у нас. Если бы ему это удалось, то было бы здорово, конечно! Не стал бы ругать его за это? За что? Не знаю, за что тут ругать, и смысла нет», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

Отметим, что казанцы одержали третью победу подряд и восьмую — в последних девяти встречах.

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