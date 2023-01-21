Американский нападающий «Авангарда»: высокий уровень КХЛ стал сюрпризом для меня

Американский нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст сообщил, что был удивлён высоким уровнем игры в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Высокий уровень КХЛ стал сюрпризом для меня. Это очень хорошая лига, в которой много отличных игроков с опытом выступлений в НХЛ. Здесь с первого матча до сегодняшнего дня идёт напряжённая борьба, каждая игра очень важна. Я не сразу смог приспособиться к такому уровню сложности, но рад, что постепенно смог прибавить. Уже сейчас матчи в чемпионате похожи на игры плей-офф. Все выходят на площадку и бьются, чтобы занять место повыше и получить преимущество своей площадки. Да, мы проиграли пару матчей подряд, но это были хорошие уроки», — цитирует Бродхёрста «РИА Новости».
В текущем сезоне 29-летний американец провёл 52 игры, в которых набрал 24 (10+14) очка. «Авангард» после 52 матчей занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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