Защитник «Ак Барса»: какие трудности доставил «Авангард»? Никаких

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал, за счёт чего казанской команде удалось обыграть «Авангард» (2:0) и какие трудности пришлось решать в матче с омским клубом.
«Конечно, ждали игру уровня плей-офф. Готовились, все хотели выиграть. Серьёзная битва за очки идёт в данный момент. Выделю старание всей команды. Плюс сыграли по установке. Хоккей – это игра ошибок. Кто меньше их совершает, тот побеждает. Считаю, нам это удалось. За счёт чего удалось одержать победу? Терпение, выполнение игрового задания, реализация. На мой взгляд, всё это и привело к победе.
Хоккей Билялетдинова не зрелищный? Никому из нас это не интересно. Мы выигрываем, поэтому рады. Конечно, хотим порадовать болельщиков. Но их, кроме как победой, ничем и не порадовать. Самое главное, что мы побеждаем. Какие трудности доставил «Авангард»? Никаких. Прекрасно знаем команду, много раз играли против в них в регулярке и плей-офф. Особенности? Хорошие, техничные, юркие нападающие. Обученная и хорошая команда, с которой интересно играть», — цитирует Юдина Metaratings.
«Ак Барс» одержал третью победу подряд и расположился на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. После смены главного тренера казанский клуб одержал восемь побед в 10 матчах.
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