Плющев: казанский диалектический материализм Магнитогорску не подходит

Заслуженный тренер России Владимир Плющев порассуждал о возможных причинах игрового кризиса «Металлурга» и отметил поддержку хоккеистов и тренерского штаба «Салавата Юлаева» со стороны руководства уфимского клуба.

«В «Металлурге» — очень мощный состав, его потенциал увидели в прошлом сезоне, когда клуб был в одной победе от Кубка Гагарина. На каких-то отрезках этого сезона прошлогодняя «Магнитка» прорезается, но нет стабильности и игрового нерва. Возможно, тренеры пытаются как-то перестроить игру команды, сделать её более прагматичной, нацеленной на успех в плей-офф. Возможно, здесь пример — «Ак Барс», который с приходом Зинэтулы Билялетдинова выстроился и фирменной оборонительной моделью добывает очки. Но «Магнитка» — не «Ак Барс», в такой хоккей играть не захочет, да, наверное, и не сможет. Казанский диалектический материализм Магнитогорску не подходит.

В Ярославле и Магнитогорске руководство отмалчивается. В Уфе ситуация другая — после каждого матча первые лица «Салавата» свою команду публично поддерживают. Это новый момент для нынешнего сезона КХЛ. Мне такое поведение руководства нравится, в трудные моменты оно работает на команду. Наверное, с одной стороны, первые лица Уфы сейчас так поддерживают команду, потому что понимают, что им не удалось себя проявить на трансферном рынке — и чистят карму. С другой стороны, ругать менеджеров «Салавата» не рискну — делать покупки ради покупок или пиара они не стали, это тоже ответственный подход», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

«Металлург» потерпел девять поражений в последних 12 матчах и занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» одержал третью победу подряд и расположился на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. После смены главного тренера казанский клуб одержал восемь побед в 10 матчах.