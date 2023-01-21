Карлссон: никогда не откажусь от обмена в сильный клуб, я хочу завоевать Кубок Стэнли

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон сообщил, что не исключает своего обмена перед дедлайном текущего сезона НХЛ в клуб, претендующий на победу в Кубке Стэнли. 32-летний шведский игрок обороны является лучшим бомбардиром среди защитников в нынешнем сезоне НХЛ.

«Я никогда не откажусь от обмена в сильный клуб, я хочу завоевать Кубок Стэнли. Когда ты становишься старше и проводишь в НХЛ долгое время, то понимаешь, что выиграть Кубок Стэнли весьма непросто. Всё должно сложиться правильно и в подходящее время», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.

Карлссон в текущем сезоне провёл 46 игр, в которых набрал 62 (15+47) очка. Он является пятым игроком лиги по среднему игровому времени в 25 минут и 22 секунды.

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