Карлссон: никогда не откажусь от обмена в сильный клуб, я хочу завоевать Кубок Стэнли
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Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон сообщил, что не исключает своего обмена перед дедлайном текущего сезона НХЛ в клуб, претендующий на победу в Кубке Стэнли. 32-летний шведский игрок обороны является лучшим бомбардиром среди защитников в нынешнем сезоне НХЛ.
«Я никогда не откажусь от обмена в сильный клуб, я хочу завоевать Кубок Стэнли. Когда ты становишься старше и проводишь в НХЛ долгое время, то понимаешь, что выиграть Кубок Стэнли весьма непросто. Всё должно сложиться правильно и в подходящее время», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.
Карлссон в текущем сезоне провёл 46 игр, в которых набрал 62 (15+47) очка. Он является пятым игроком лиги по среднему игровому времени в 25 минут и 22 секунды.
Новость по темеКарлссон стал четвёртым защитником в истории НХЛ, набравшим 60 очков за 46 матчей сезона
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