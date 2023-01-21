Рантанен уступил лишь одному игроку в истории франшизы по голам за первые 44 матча сезона

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен забросил шайбу и отметился результативной передачей. Финский форвард довёл число своих голов в текущем сезоне НХЛ до 32 за 44 матча. Лишь один хоккеист в истории франшизы забивал больше голов за первые 44 матча сезона НХЛ. Этим хоккеистом был Мишель Гуле, который забивал 33 гола в сезоне-1985/1986, 35 голов в сезоне-1984/1985 и рекордные 36 голов в сезоне-1983/1984. Рантанен опередил Джо Сакика и Петера Штястны, на счету которых 31 гол за первые 44 игры сезона НХЛ.

В текущем сезоне на счету Рантанена 58 (32+26) очков в 44 матчах. В списке снайперов лиги финский форвард уступает лишь Давиду Пастрняку (35 голов) и Коннору Макдэвиду (39 голов).