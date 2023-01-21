Рантанен уступил лишь одному игроку в истории франшизы по голам за первые 44 матча сезона

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен забросил шайбу и отметился результативной передачей. Финский форвард довёл число своих голов в текущем сезоне НХЛ до 32 за 44 матча. Лишь один хоккеист в истории франшизы забивал больше голов за первые 44 матча сезона НХЛ. Этим хоккеистом был Мишель Гуле, который забивал 33 гола в сезоне-1985/1986, 35 голов в сезоне-1984/1985 и рекордные 36 голов в сезоне-1983/1984. Рантанен опередил Джо Сакика и Петера Штястны, на счету которых 31 гол за первые 44 игры сезона НХЛ.
В текущем сезоне на счету Рантанена 58 (32+26) очков в 44 матчах. В списке снайперов лиги финский форвард уступает лишь Давиду Пастрняку (35 голов) и Коннору Макдэвиду (39 голов).
- 21 января 2023
-
16:11
-
15:45
-
15:14
-
14:54
-
14:33
-
14:11
-
13:40
-
13:13
-
12:52
-
12:30
-
12:17
-
11:46
-
11:25
-
10:58
-
10:23
-
10:00
-
09:36
-
09:13
-
08:38
-
08:26
-
08:04
-
07:09
-
05:42
- 20 января 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:19
-
23:03
-
22:37
-
22:33
-
22:10
-
21:51
-
21:44
-
21:19
-
21:15
-
21:14