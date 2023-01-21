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«Так закаляется сталь». Ларионов прокомментировал крупное поражение «Торпедо» от СКА

«Так закаляется сталь». Ларионов прокомментировал крупное поражение «Торпедо» от СКА
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал крупное поражение команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА. Нижегородцы проиграли со счётом 2:6. После первого периода СКА крупно выигрывал — 4:0. В третьем периоде подопечные Ларионова сократили отставание до двух шайб, но затем дважды пропустили. Кроме того, главный тренер «Торпедо» оценил игру голкипера Ивана Кульбакова, заменённого после первого периода и четырёх голов.

«Самое последнее дело — показывать пальцем на вратаря. Да, он пропустил четыре шайбы, но это не перечёркивает те матчи, которые он для «Торпедо» вытащил в этом сезоне. Тут элемент психологии, к которому нужно грамотно подойти, чтобы решить, кто у нас будет «первым номером» в плей-офф. Может быть, мы не дали ему вовремя отдохнуть. Важно сейчас не ранить и не обидеть Кульбакова. Михаил Орлов — очень эмоциональный парень, и на нём как на капитане висит большая ответственность. Именно в эмоциональном плане Орлов просел. Решение снять его с игры после первого периода было непростым, но оно позволило стабилизировать игру в обороне, мы стали меньше ошибаться.

Так закаляется сталь. Ребята нашли в себе силы собраться и взять инициативу в свои руки. Постарались вернуть в игру интригу. Это до конца не получилось, но второй и третий период занесём себе в актив. Ментальная часть играет колоссальную роль в формировании команды как коллектива. Так устроен мир, что именно в таких матчах приходит понимание, чего ожидать в будущем. Важно, как мы реагируем на эти игры. Мы хотим, чтобы, выходя на лёд, мы имели менталитет лидеров, а не грозы авторитетов. Мы не можем считать себя грозой, мы прививаем уважение к себе со стороны других команд. Сегодня произошёл сбой. Трудно найти ответ, почему это происходит именно в матчах со СКА. Сейчас важно понять, что мы можем улучшить, подтянуть. Какие гаечки подкрутить и душевно поговорить, чтобы дальше таких игр не было», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

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