Нападающий «Торпедо» забил гол в свои ворота броском через всю площадку

Нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин отметился курьёзным автоголом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА.
На предпоследней минуте встречи нижегородцы, проигрывая со счётом 2:5, сняли вратаря и перешли в атаку в чужую зону. В борьбе в углу площадки Воронин отдал передачу на синюю линию, однако никто из партнёров не смог её принять. Таким образом, шайба залетела в ворота после броска от красной линии. Гол записали на Никиту Камалова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (4:0, 0:0, 2:2).
- 21 января 2023
-
19:38
-
19:30
-
19:19
-
18:50
-
18:15
-
18:06
-
17:59
-
17:27
-
17:11
-
16:55
-
16:11
-
15:45
-
15:14
-
14:54
-
14:33
-
14:11
-
13:40
-
13:13
-
12:52
-
12:30
-
12:17
-
11:46
-
11:25
-
10:58
-
10:23
-
10:00
-
09:36
-
09:13
-
08:38
-
08:26
-
08:04
-
07:09
-
05:42
- 20 января 2023
-
23:55
-
23:40