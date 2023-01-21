Нападающий «Торпедо» забил гол в свои ворота броском через всю площадку

Нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин отметился курьёзным автоголом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА.

На предпоследней минуте встречи нижегородцы, проигрывая со счётом 2:5, сняли вратаря и перешли в атаку в чужую зону. В борьбе в углу площадки Воронин отдал передачу на синюю линию, однако никто из партнёров не смог её принять. Таким образом, шайба залетела в ворота после броска от красной линии. Гол записали на Никиту Камалова.

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Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2 (4:0, 0:0, 2:2).