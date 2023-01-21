Гарипов: легионеры повышают уровень КХЛ. Вспомните, когда в лиге играли Умарк, Хартикайнен

Голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов высказался о сокращении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. Со следующего сезона в заявку на матчи можно будет вносить не более трёх иностранных игроков. Сейчас правила позволяют заявлять на встречу до пяти легионеров.



«Мой одноклубник по «Нефтехимику» Митякин сказал, что иностранцы повышают уровень лиги? Я согласен с ним. Вспомните, какой была КХЛ шесть-семь лет назад. Тогда в Уфе играли Умарк, Хартикайнен, в Казани — Азеведу, Секач и так далее. Уровень КХЛ другой был.



Я не против ужесточения лимита. ФХР сама решит, как лучше. Но моё мнение, что легионеры повышают уровень чемпионата», — приводит слова Гарипова «Татар-информ».

Отметим, что в нынешнем сезоне легионеры, несмотря на свою немногочисленность в сравнении с российскими хоккеистами, являются одними из самых результативных игроков КХЛ. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале: