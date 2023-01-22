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Кузьменко забил 19-й гол в сезоне НХЛ, воспользовавшись прекрасной передачей Петтерссона

Кузьменко забил 19-й гол в сезоне НХЛ, воспользовавшись прекрасной передачей Петтерссона
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов хозяева проигрывают 1:3.

В составе «косаток» отличился российский нападающий Андрей Кузьменко, ассистентами которого выступили американский защитник Куинн Хьюз и шведский нападающий Элиас Петтерссон, который и выполнил последнюю передачу на россиянина, выведя того один на один с голкипером «Ойлерз» Стюартом Скиннером.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешней регулярке проводящий дебютный сезон в НХЛ Кузьменко принял участие в 45 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи.

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