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«Колорадо» одержал пятую победу подряд, обыграв «Сиэтл». Ничушкин очков не набрал

«Колорадо» одержал пятую победу подряд, обыграв «Сиэтл». Ничушкин очков не набрал
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч прошёл в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершился в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ньюхук (Лехконен, Макдональд) – 28:18 (5x5)   1:1 Донато – 29:26 (5x5)   1:2 Маккиннон – 65:00

Первый период прошёл без голов. На девятой минуте второго игрового отрезка Алекс Ньюхук вывел «лавин» вперёд. Очки за результативные передачи получили Арттури Лехконен и Джейкоб Макдональд. «Кракен» потребовалось всего 68 секунд, чтобы сравнять счёт. Гол забил Райан Донато. В итоге судьба встречи решилась в серии буллитов.

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин провёл на льду 22 минуты 37 секунд, нанёс шесть бросков и не набрал очков.

Отметим, что до этого матча «Колорадо» одержал четыре победы подряд. «Сиэтл», в свою очередь, выиграл лишь в одной встрече из трёх.

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