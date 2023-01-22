«Колорадо» одержал пятую победу подряд, обыграв «Сиэтл». Ничушкин очков не набрал

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Матч прошёл в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершился в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1.

Первый период прошёл без голов. На девятой минуте второго игрового отрезка Алекс Ньюхук вывел «лавин» вперёд. Очки за результативные передачи получили Арттури Лехконен и Джейкоб Макдональд. «Кракен» потребовалось всего 68 секунд, чтобы сравнять счёт. Гол забил Райан Донато. В итоге судьба встречи решилась в серии буллитов.

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин провёл на льду 22 минуты 37 секунд, нанёс шесть бросков и не набрал очков.

Отметим, что до этого матча «Колорадо» одержал четыре победы подряд. «Сиэтл», в свою очередь, выиграл лишь в одной встрече из трёх.