Журналистка Washington Post — о травме Овечкина: русская машина всё же ломается
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Североамериканская журналистка Washington Post Саманта Пелл прокомментировала травму российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Капитан «столичных» пропустил встречу регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» из-за повреждения. Его участие в матче с «Колорадо Эвеланш» 25 января под вопросом.
«Русская машина всё же ломается», — приводит слова Пелл Washington Post.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2. Отметим, что матч «Вашингтона» с «Колорадо» запланирован на 25 января.
Новость по темеОвечкин за 17 лет в НХЛ пропустил из-за травм лишь 28 матчей
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