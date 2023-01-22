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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал травму Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал травму Александра Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал травму российского нападающего команды Александра Овечкина. Из-за повреждения 37-летний капитан «столичных» пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (2:6).

«С игроками всегда что-то происходит. Алекс обычно очень вынослив, но это нечто, из-за чего он не смог кататься на утренней тренировке, нечто, что выбило его из состава на матч», — приводит слова Лавиолетта журналистка Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч прошёл в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершился победой хозяев со счётом 6:2.

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