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И. о. главного тренера «Сочи»: перед вторым периодом выяснили, что бояться некого

И. о. главного тренера «Сочи»: перед вторым периодом выяснили, что бояться некого
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итог матча со «Спартаком» (0:2) и рассказал о целях клуба на остаток сезона.

«Удалений было много, а так, в принципе, мы сражались. Жаль, что парни не реализовали созданные моменты. Молодая команда, было волнение. Перед вторым периодом поговорили, выяснили, что бояться некого, надо показывать свой хоккей. Старались, немного не получилось. Но мы на правильном пути. В тактическом плане мы хотим играть в быстрый, современный хоккей.

Игра Матвея Мичкова? Он сегодня старался. Он хочет забивать в каждой игре, помогать команде. Сегодня не получилось, но всё нормально — поговорим, разберёмся.

Какие задачи стоят перед нами? Хотим развивать молодёжь и стараться выигрывать в каждой игре», — цитирует Кокорева сайт КХЛ.

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