Мостовой: Проворов всё правильно сделал, я бы тоже не надел такой свитер

Бывший полузащитник футбольного клуба «Сельта» Александр Мостовой поделился мнением о решении защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова. Напомним, хоккеист отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ и не вышел на разминку перед матчем с «Анахаймом» (5:2).

«Слышал об этой истории, но даже не понял, зачем хоккеистов хотели одеть в эти свитера. Ясно, что я на стороне Проворова на 150%. Он правильно сделал. Я бы тоже не надел такой свитер, отказался бы. Если кто-то хочет поддержать ЛГБТ, пускай они сами надевают и выходят. Мне непринципиально, если кто-то дома закрылся и что-то делает. Только не надо выносить это из избы. И свитера надевайте, ходите.



По логике, у Проворова не должно быть проблем из-за его заявления. Свободная страна, свобода слова, свобода всего. Народ может быть за и против. Так и должно быть, это нормально. Люди должны спокойно высказываться, если это происходит не в какой-то извращённой или оскорбительной форме», — цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».

Напомним, 18 января Национальная хоккейная лига выступила с заявлением по ситуации с защитником Проворовым.