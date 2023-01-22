Нападающий «Салавата» Кулёмин: невынужденные ошибки не дают нам побеждать

Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:3) и рассказал, как преодолеть неудачную серию поражений.

«Моментов было достаточно, просто надо их реализовывать. Показываем свою игру. Невынужденные ошибки не дают нам побеждать, ведём в матчах, но пропускаем голы подряд. Это очень плохо сказывается на нашей игре.

В чём была сложность в чужой зоне? Они играют плотно, все спускаются близко к воротам и создают плотность, поэтому сложно создать что-то у ворот.

Нет ли проблемы у «Салавата» с реакцией на пропущенный гол? Да, надо делать выводы, пропускаем голы подряд. Нельзя этого допускать, нужно в следующей смене выходить более собранными.

Как правильно реагировать на этот период поражений? Надо каждую игру рассматривать отдельно, начинать с чистого листа и забывать про такие неудачные матчи. Надо сделать выводы», — приводит слова Кулёмина официальный сайт «Салавата Юлаева».

Уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 результативных балла. В следующем матче «Салават Юлаев» примет дома «Ак Барс» 25 января.