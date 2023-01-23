Николишин: с Рябыкиным «Авангард» был бы на той же позиции, что сейчас с Кравцом

Чемпион мира по хоккею, бронзовый призёр Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин прокомментировал смену тренера в «Авангарде» и рассказал про игру омичей в большинстве.

«Доволен ли преображением «Авангарда» после смены тренера по ходу сезона? Мне кажется, что в отношении Рябыкина руководство омичей недотерпело. У них же было 12 матчей подряд на выезде – это полтора месяца. Постоянно ездить по городам сложно, состав к тому же почти не изменился. Вратарская проблема как была, так и осталась. Да и в целом, вместо того, чтобы помочь молодому тренеру, который пришёл после Боба Хартли, в клубе пошли на увольнение. Рябыкину нужно было время, чтобы перестроиться от хоккея Хартли. Считаю, что результат бы пришёл.



В «Авангарде» на место Рябыкина поставили Михаила Кравца. Конечно, я рад за Мишку: его команда сейчас и очки набирает, и играет хорошо. Но дело не в тренере, а как руководство ко всему этому подошло. С Рябыкиным «Авангард» был бы на той же позиции, что сейчас с Кравцом.

В чем причина, что Кравцу удалось выстроить у «Авангарда» лучшее большинство в лиге? Сильные исполнители. Большинство – такая вещь, которая сильно зависит от мастерства и таланта игроков. В «Авангарде» очень сильный подбор игроков, однако нет в клубе ярко выраженного атакующего защитника – всё большинство выстраивается за счёт нападения. В прошлом сезоне у них были Покка и Каски – игра строилась через них», — цитирует Николишина «БИЗНЕС Online».

«Авангард» после 53 сыгранных матчей набрал 66 очков и находится на четвёртом месте в таблице Востока.