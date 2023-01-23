Форвард «Динамо» О'Делл выведен из списка травмированных, он не играл больше двух месяцев
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба бело-голубых.
32-летний канадец последний раз выходил на лёд 14 ноября 2022 года в матче со «Спартаком» (2:3 Б).
Всего в текущем сезоне О'Делл провёл за бело-голубых 30 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Эрик сыграл 312 встреч, в которых набрал 189 (85+104) результативных баллов.
О'Делл является обладателем золотых медалей юношеского чемпионата мира 2008 года и бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года.
Московское «Динамо» после 54 игр набрало 72 очка и располагается на четвёртом месте в таблице Западной конференции.
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