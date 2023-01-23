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Лучший бомбардир «Куньлуня» Брэндон Ип дисквалифицирован на два матча за удар в голову

Лучший бомбардир «Куньлуня» Брэндон Ип дисквалифицирован на два матча за удар в голову
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Куньлунь Ред Стар» – «Витязь» (0:1) и принял решение дисквалифицировать нападающего пекинского клуба Брэндона Ипа на два матча за удар в голову, сообщается на официальном сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа по п. 1.3 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать игрока на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

37-летний форвард в текущем сезоне набрал 39 (18+21) очков в 48 матчах сезона.

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