Радулов применил грубый силовой приём против игрока «Трактора». Судьи выписали ему «2+2»

В эти минуты на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает казанский «Ак Барс». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

На последней минуте стартового игрового отрезка российский нападающий казанцев Александр Радулов применил жёсткий силовой приём против форварда челябинцев Михаила Котляревского. Хоккеист «Трактора» после хита пошёл в раздевалку. Действие Радулова, в свою очередь, спровоцировало потасовку. Защитник челябинцев Илья Карпухин вызывал на драку форварда «Ак Барса», но судьи успели вмешаться.

В итоге после видеопросмотра Радулов получил две минуты штрафа за удар в голову. И ещё один малый штраф Александру выписали за грубость.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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