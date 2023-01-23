Радулов применил грубый силовой приём против игрока «Трактора». Судьи выписали ему «2+2»

В эти минуты на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает казанский «Ак Барс». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.
На последней минуте стартового игрового отрезка российский нападающий казанцев Александр Радулов применил жёсткий силовой приём против форварда челябинцев Михаила Котляревского. Хоккеист «Трактора» после хита пошёл в раздевалку. Действие Радулова, в свою очередь, спровоцировало потасовку. Защитник челябинцев Илья Карпухин вызывал на драку форварда «Ак Барса», но судьи успели вмешаться.
В итоге после видеопросмотра Радулов получил две минуты штрафа за удар в голову. И ещё один малый штраф Александру выписали за грубость.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 23 января 2023
-
19:17
-
19:14
-
19:04
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:02
-
17:58
-
17:22
-
16:57
-
16:23
-
15:57
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:39
-
14:27
-
14:05
-
13:43
-
13:33
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
13:00
-
12:52
-
12:39
-
12:19
-
12:09
-
12:03
-
11:45
-
11:31
-
11:17
-
11:12
-
10:51