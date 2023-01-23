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«Металлург» в овертайме обыграл «Барыс» и одержал вторую победу в семи матчах

«Металлург» в овертайме обыграл «Барыс» и одержал вторую победу в семи матчах
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Бракко (Бекетаев, Гудачек) – 07:20 (5x5)   1:1 Чибисов (Кошелев, Карри) – 20:25 (5x5)   2:1 Зернов (Голдобин, Майе) – 62:27 (4x3)

На восьмой минуте Джереми Бракко вывел астанинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Адиль Бекетаев и голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек. На 26-й секунде второго игрового отрезка Андрей Чибисов сравнял счёт. Баллы за голевые передачи набрали Семён Кошелев и Джош Карри. В овертайме победу своей команде принёс Денис Зернов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 27 января в Магнитогорске сыграет с «Ак Барсом». «Барыс» 25 января примет «Северсталь».

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