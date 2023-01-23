«Металлург» в овертайме обыграл «Барыс» и одержал вторую победу в семи матчах

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

На восьмой минуте Джереми Бракко вывел астанинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Адиль Бекетаев и голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек. На 26-й секунде второго игрового отрезка Андрей Чибисов сравнял счёт. Баллы за голевые передачи набрали Семён Кошелев и Джош Карри. В овертайме победу своей команде принёс Денис Зернов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 27 января в Магнитогорске сыграет с «Ак Барсом». «Барыс» 25 января примет «Северсталь».