Панарин поделился эмоциями от победного матча с «Флоридой»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что когда команда забрасывает много шайб после немногочисленных бросков, то это поднимает настроение и положительно влияет на энергию в коллективе. Россиянин отметился тремя результативными передачами в матче с «Флоридой» (6:2). Хозяева нанесли 26 бросков по воротам.
«Всегда хорошо, когда шайба залетает в сетку с небольшим количеством бросков. Поэтому, конечно, это положительно влияет на наше настроение и добавляет энергии. Иногда такое случается», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне НХЛ Панарин провёл 47 матчей, в которых отметился 50 (12+38) очками и стал четвёртым россиянином, кому покорилась отметка в 50 результативных баллов.
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