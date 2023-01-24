Годро не смог реализовать буллит в первом периоде матча против бывшего клуба «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

На 6-й минуте матча нападающий «Коламбуса» Джонни Годро получил возможность на штрафной бросок. Форвард не смог реализовать эту попытку, бросив мимо ворот. Напомним, летом Годро сменил «Калгари Флэймз» на «Коламбус Блю Джекетс», подписав внушительный семилетний контракт на $ 68,6 млн ($ 9,8 млн за сезон).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Годро отметился двумя результативными передачами. Отметим, что перед началом матча на медиакубе показали видео в честь бывшей звезды «Калгари», в котором поблагодарили форварда за девять сезонов в составе «огоньков». По ходу игры каждое касание шайбы нападающим сопровождалось неодобрительным гулом болельщиков.