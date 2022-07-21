Американские звёзды не хотят играть в Канаде. Из-за этого топ-клуб НХЛ развален за неделю

Три месяца назад «Калгари» подходил к плей-офф теневым фаворитом после мощной регулярки и первого места в Тихоокеанском дивизионе. В отличие от разухабисто-атакующих «Флориды» или «Торонто», клуб Дэррила Саттера изначально выглядел как идеальный боец для игр на выбывание — но позволил втянуть себя в безумную перестрелку в играх с «Эдмонтоном» и вылетел.

Сейчас буквально за неделю эта команда получила два жесточайших удара. «Калгари» во многом полагался на тройку Годро — Линдхольм — Ткачук. Сначала от неё отвалилось левое крыло: Годро ожидаемо для многих выбрал игру в США, но выбор именно штата Огайо был неожиданным. Затем переговоры Мэттью Ткачука с «Калгари» прервались внезапной заявкой в арбитраж, которую подал сам клуб. Журналисты были уверены: это манёвр, чтобы выиграть время и не допустить оффершит.

Теперь эти догадки подтвердились — Ткачук не хочет подписывать долгосрочный контракт с «Калгари» и просит обмена. Круг клубов, которые очертил форвард, довольно предсказуемый — в первую очередь это почти родной «Сент-Луис», где играл старший из Ткачуков Кит. Потом это клубы из штатов, где нет местного подоходного налога («Вегас», «Нэшвилл», «Даллас»), плюс команды из агломерации Нью-Йорка — «Рейнджерс» и «Дэвилз».

Первое звено «Калгари» в прошлом сезоне Фото: nhl.com

Трудно даже найти аналогию этой ситуации. Даже в современной НХЛ, которая мчится к результативности уровня 80-х, есть всего восемь игроков, которые выбили 100 очков в прошлой регулярке. Среди них были Годро (115), ушедший абсолютно бесплатно, и Ткачук (104), который хотя бы предупредил о своём уходе, пока клуб сохраняет на него права.

Звено Годро — Линдхольм — Ткачук — лучшее по многим показателям звено НХЛ прошлого сезона. Это самое неразлучное сочетание лиги (964 минуты), самое результативное звено (73 шайбы в равных составах), самое эффективное по продвинутой статистике (62% ожидаемых голов во время нахождения на площадке). Теперь от него остаётся только шведский центр, который выполнял более утилитарные функции.



То, что Канада — не самое привлекательное место для хоккеистов, и так было известно. Но побег двух суперзвёзд за неделю — это уже слишком даже с учётом всех отрицательных факторов северной страны. Напомним их.



Во-первых, налоги. Описывать местную систему налогообложения с многоступенчатыми ставками не будем — но если бы Годро подписал контракт на свои $ 9,75 млн в Калгари, то платил бы в бюджет 47,7% своего дохода. Здесь учитывается и федеральный, и местный налог — а вот во Флориде, где нет налога штата, пришлось отдавать бы 40,5%, довольно существенная разница даже для миллионеров. Кстати, если брать в пример Годро, то в Огайо налог штата есть — но, судя по всему, лишние 4% дохода были не ключевым вопросом для Джонни.

Панорама Калгари с видом на арену «Флэймз» Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

Во-вторых, условия жизни. Канадские города в целом считаются довольно скучными — среди них традиционно отмечают только Ванкувер, прославившийся в хоккейной России благодаря тому, что там «воняет травой». Кроме того, американцы не особенно любят местности с «с длинной, сухой, холодной, но нестабильной зимой и коротким, умеренно тёплым летом» (описание климата Калгари из Википедии). А ведь столица Альберты, как известно, ещё не самый плохой город в этом плане — в Виннипеге похуже будет.



В-третьих, нереальный прессинг СМИ и болельщиков. Самые безумные города в этом плане — самые крупные, Торонто и Монреаль, но достать могут и в тихих агломерациях. Хотя канадцы считаются своими южными соседями людьми спокойными и тормознутыми, после поражений они могут превратиться в фурий. Даже Макдэвида оскорбляли и не давали пройти, когда он как-то раз решил выбраться в ресторанчик после серии неудачных матчей. Не всем нравится чрезмерная популярность — ещё один плюс в пользу южных команд, где хоккей воспринимается вообще без лишних страстей.

К этим факторам добавляются локальные. Несмотря на то что Дэррил Саттер — прекрасный тренер, который умеет строить чемпионские команды и смешить журналистов на пресс-конференциях, он довольно старомодный и жёсткий человек. Игроки «Лос-Анджелеса», как сообщалось, просто устали от требований тренера через несколько лет его работы. Допустим, что есть люди с тонкой душевной организацией, которым хватает и полутора лет такой обстановки.



Но есть и довольно эксклюзивная причина — ковид-ограничения. Левые правительства в период пандемии были самыми строгими, и канадцы выделялись особо. В чисто хоккейном плане это оборачивалось игрой при пустых трибунах тогда, когда в США стадионы были уже забиты. В бытовом плане это создаёт кучу неудобств разной степени, из-за которых многие игроки не хотят заглядывать севернее 49-й параллели. Это уже забыто, но сверхжёсткие ковид-ограничения в начале года вызвали массовые протесты в стране.

Протесты против ковидных мер в Канаде Фото: Spencer Platt/Getty Images

Ни один из этих факторов не является критическим — но вместе они создают кумулятивный эффект. Один из агентов НХЛ в анонимных комментариях для сайта Daily Faceoff назвал его «смертью от тысячи порезов». Поэтому и очень сложно вспомнить трансферы звёзд из американских клубов в канадские — конечно, был Джон Таварес, плюс большая переплата уже 38-летнему Патрику Марло, но этого маловато.



Большинство лидеров канадских команд по какой-то странной шутке природы — американцы, и чуть ли не половина потенциальной олимпийской сборной США в прошлом сезоне играла к северу от своей страны. Парни типа Брэди Ткачука и Куинна Хьюза хотя бы успели подписать длинные контракты — а вот другие, вполне возможно, тоже будут форсировать обмен. Та же сага с обменом Джей Ти Миллера из «Ванкувера», кажется, тянется уже вечность.



Это может касаться и самого высокооплачиваемого американца НХЛ — Остона Мэттьюса. Обладатель «Мориса Ришара», выбивший 60 шайб в прошлой регулярке, имеет ещё два года контракта с «Торонто». Вполне возможно, что ещё одного вылета в первом раунде его отношения с «листьями» не вынесут. Упомянутый выше агент считает, что через два года Остон выйдет на рынок и будет претендовать на максимально возможную по CBA зарплату в 20% от потолка — канадские клубы такие требования удовлетворить не могут.

Остон Мэттьюс Фото: nhl.com

А что делать самому «Калгари»? Во многом это будет зависеть от той компенсации, что клуб получит за Ткачука. Например, если смотреть на тот же «Сент-Луис», то сложно представить вариант, при котором клуб не включит в сделку Джордана Кайру. Тот же Саттер показывал, что можно выигрывать кубки и без больших звёзд — но состав «Флэймз» без двух главных звёзд пока выглядит очень бедным в атаке.



Менеджменту «Калгари» предстоит тяжёлое решение — уходить ли в перестройку или продолжать поддерживать нормальный уровень. Очевидно, выигрышного среди них нет.