Лучший бомбардир МХЛ Даниил Сотишвили заявлен в состав минского «Динамо»

Нападающие «Динамо-Шинник» Даниил Сотишвили и Мирослав Михалёв отправляются в минское «Динамо», сообщает пресс-служба бобруйского клуба МХЛ.
Сотишвили в этом сезоне уже установил несколько рекордов «Динамо-Шинника»: по очкам и голам за одну регулярку, по очкам за один сезон, а также повторил самую длинную серию с матчей с набранными очками. Форвард занимает первое место в списке бомбардиров МХЛ, набрав 54 (22+32) очка в 43 матчах. Для 19-летнего нападающего это первый вызов в минское «Динамо» по ходу сезона-2022/2023.
Михалёв является вторым бомбардиром «бобров», набрав 40 (20+20) очков в 43 матчах сезона МХЛ. Нападающий провёл один матч в КХЛ за минское «Динамо» в прошлом сезоне. В текущем сезоне 19-летний форвард уже вызывался в основную команду, но участия в матчах не принимал.
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