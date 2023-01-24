Марченко – первый игрок с 1926 года, набравший первые 10 очков в НХЛ только за счёт голов

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

Автором первого гола гостей в матче стал российский нападающий Кирилл Марченко, для которого заброшенная шайба стала уже 10-й в нынешнем сезоне НХЛ. Как сообщает пресс-служба НХЛ Марченко стал первым игроком с 1926 года, набравшем первые 10 очков в НХЛ только за счёт голов.

Ранее таких случаев было всего четыре. У Джо Мэлоуна («Монреаль») было 16+0 по ходу сезона-1917/1918, Джона Маккиннона («Питтсбург Пайрэтс») – 13+0 в сезоне-1926/1927, Хауи Моренца («Монреаль») – 12+0 в сезоне-1923/1924, Арта Ганье («Монреаль») – 10+0 в сезоне-1926/1927.

Рекорд по числу голов за сезон без передач был установлен в том же сезоне-1926/1927. Форвард «Монреаля» Пит Лепин завершил регулярку с 16+0 в 44 играх.