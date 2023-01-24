«Витязь» прервал победную серию, уступив «Локомотиву» в гостях

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимал подмосковный «Витязь». Победу в матче со счётом 3:1 одержали хозяева.

На пятой минуте первого периода счёт открыл Александр Полунин с передач Рушана Рафикова и Алексея Марченко. За 52 секунды до конца первой двадцатиминутки преимущество железнодорожников удвоил Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Артура Каюмова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 18-й минуте третьего периода счёт размочил Иван Ежов с передач Никиты Гончарова и Алексея Волгина. Окончательный счёт в матче установил Артур Каюмов, забросив в пустые ворота.

Отметим, что этот матч стал дебютным в составе ярославцев для 37-летнего Михаила Варнакова.Он стал 25-м игроком, который принимал участие во всех 15 сезонах КХЛ.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 27 января дома с питерским СКА. «Витязь» отправится в гости к «Сочи» 26 января.