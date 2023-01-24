Главный тренер «Локомотива» Никитин оценил дебют 37-летнего Варнакова за клуб

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог встречи с «Витязем» (3:1) и оценил дебют Михаила Варнакова за ярославский клуб.
«Создавали моменты, во втором были моменты, чтобы сделать преимущество комфортным, но нужно отдать должное сопернику – и в обороне надёжно действовали, и вратарь выручал. Концовку немного смазали, но это тоже опыт для молодых ребят, так что идём дальше.
Есть ли зависимость в том, что, когда Шалунов забивает, команда выигрывает? Думаю, что мы прививаем команде то, что каждый является значимой частью, независимо от того, кто забивает. Лидеры для того и существуют, чтобы был шанс на ошибку и время для развития.
Дебют Михаила Варнакова? Он хорошо играл. К сожалению, шайба попала в палец, не смог закончить встречу. Не ожидал, что он хорошо сыграет. Мишка – молодчик, ребята поддержали, партнёры помогли. Посмотрим, как будет дальше», — цитирует Никитина сайт «Локомотива».
После сегодняшней победы ярославский клуб поднялся на второе место в таблице Западной конференции, имея в активе 74 очка.
- 24 января 2023
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