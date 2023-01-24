Дебютант НХЛ заменит Кравцова в составе «Рейнджерс» на матч с «Торонто»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан объявил, что матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (26 января в 3:00 мск) пропустит российский нападающий Виталий Кравцов. Его заменит дебютант НХЛ канадский форвард Уилл Кайлл.
23-летний российский форвард провёл за «Рейнджерс» 27 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Гол в ворота «Коламбуса» (3:1) 17 января 2023 года стал для российского форварда первым с 19 декабря 2022 года.
Кайлл был выбран на драфте НХЛ в 2020 году «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором раунде под общим 60 номером.
«Рейнджерс» в текущем регулярном сезоне провели 47 матчей, в которых набрали 59 очков. Клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
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