Овечкин обошёл Гретцки и стал лучшим в истории НХЛ по голам в гостевых матчах

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода фирменным броском с левого круга вбрасывания. Эта шайба стала 447-й для россиянина в гостевых матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. По этому показателю Овечкин стал лучшим в НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки.
Первые семь мест по голам в регулярке + плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:
|Александр Овечкин
|447
|Уэйн Гретцки
|446
|Бретт Халл
|401
|Стив Айзерман
|391
|Яромир Ягр
|385
|Горди Хоу
|381
|Марк Мессье
|363
Эта шайба также стала 811-й в карьере россиянина. Таким образом, Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 83 голов. На счету канадца 894 гола.
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