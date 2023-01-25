Овечкин обошёл Гретцки и стал лучшим в истории НХЛ по голам в гостевых матчах

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода фирменным броском с левого круга вбрасывания. Эта шайба стала 447-й для россиянина в гостевых матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. По этому показателю Овечкин стал лучшим в НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки.

Первые семь мест по голам в регулярке + плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:

Александр Овечкин 447 Уэйн Гретцки 446 Бретт Халл 401 Стив Айзерман 391 Яромир Ягр 385 Горди Хоу 381 Марк Мессье 363

Эта шайба также стала 811-й в карьере россиянина. Таким образом, Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 83 голов. На счету канадца 894 гола.