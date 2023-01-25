ФХР заявила о необходимости производства профессиональной хоккейной экипировки в России. Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что почти вся хоккейная экипировка профессиональных хоккеистов в России является импортной.

«Массовый и детский спорт обеспечен продукцией отечественного производства. Несколько лет ещё до санкций наши сборные были обеспечены экипировкой отечественного производства, свитеры мы используем отечественного производителя. Что касается профессиональной экипировки, которую используют в профессиональных лигах, то там процент достаточно низкий. Коньки, шлемы, визоры, защиты ног и рук — почти всё это импортное. Мы будем рады, если эта ситуация будет меняться.

Мы готовы взаимодействовать с производителями и давать техзадание. Второй блок — оснащение арен. Это касается холодильных машин, систем вентиляций, видеотабло, судейской системы. И последний момент — программы видеоанализа, в основном это софт», — цитирует Курбатова ТАСС.

Перед началом сезона многие команды КХЛ жаловались на нехватку экипировки и её значительное удорожание в условиях санкций. Ранее генеральный директор компании «Заряд» Артур Константинов сообщил, что их завод входит в тройку ведущих мировых производителей клюшек.