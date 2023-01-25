Игроки «Ак Барса» Войнов и Галиев пропустят «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» опубликовал состав на сегодняшний гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 17:00 мск.

В составе казанской команды есть несколько изменений. Из-за повреждения игру пропускает защитник Вячеслав Войнов, его заменит вернувшийся в состав Даниил Журавлёв. Также пропустит встречу нападающий Станислав Галиев, вместо которого сыграет Никита Дыняк.

Состав «Ак Барса»:



Вратари: Билялов (Мифтахов)

Воронков – Сафонов – Радулов; Хенкель – Юдин,

Кагарлицкий – Шипачёв – Петров; Токранов – Журавлёв,

Дыняк – Семёнов – Панюков; Адамчук – Лямкин,

Глухов – Галимов – Лукоянов, Быков; Евсеев.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават» – шестое.