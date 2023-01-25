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Игроки «Ак Барса» Войнов и Галиев пропустят «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Игроки «Ак Барса» Войнов и Галиев пропустят «зелёное дерби» с «Салаватом Юлаевым»
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«Ак Барс» опубликовал состав на сегодняшний гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 17:00 мск.

В составе казанской команды есть несколько изменений. Из-за повреждения игру пропускает защитник Вячеслав Войнов, его заменит вернувшийся в состав Даниил Журавлёв. Также пропустит встречу нападающий Станислав Галиев, вместо которого сыграет Никита Дыняк.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Билялов (Мифтахов)
Воронков – Сафонов – Радулов; Хенкель – Юдин,
Кагарлицкий – Шипачёв – Петров; Токранов – Журавлёв,
Дыняк – Семёнов – Панюков; Адамчук – Лямкин,
Глухов – Галимов – Лукоянов, Быков; Евсеев.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават» – шестое.

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