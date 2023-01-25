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Нападающий «Вашингтона» Кузнецов рассказал про поражение от «Колорадо»

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов рассказал про поражение от «Колорадо»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» (2:3), рассказал про возвращение Тома Уилсона и Никласа Бекстрёма и намекнул на очередные повреждения у этих хоккеистов.

«Это была довольно конкурентная игра для обеих команд. Они добились своих целей. В конце концов, мы неплохо смотрелись, просто не забили свои голы.

Это тяжело для них [Уилсона и Бекстрёма]. Пропустить столько матчей — это не то, чего ты хочешь. Надеюсь, в следующей игре они вернутся. Будет очень хороший матч с «Питтсбургом», — приводит слова Кузнецова The Athletic.

«Вашингтон» после этого поражения занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 56 очков. В следующем матче «столичные» встретятся дома с «Питтсбург Пингвинз». Игра начнётся 27 января в 3:00 мск.

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