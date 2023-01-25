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Кудашов: везде, где шайба была ничейной, «Динамо» отдало её «Автомобилисту»

Кудашов: везде, где шайба была ничейной, «Динамо» отдало её «Автомобилисту»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:3).

«С нашей стороны не получилась игра — в первую очередь в единоборствах, в нейтральных шайбах, вбрасываниях и подборах. Везде, где шайба была ничейной, мы отдали её сопернику. От этого и в обороне опаздывали, и в атаке не владели шайбой. Результат закономерен.

Почему после второй шайбы соперника «Динамо» встало? «Автомобилист» хорошо играл.

Пропустили три шайбы с пятака? Делали акцент на этом, но недоработали, как я сказал в начале. Пятак — одно из единоборств», — приводит слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После поражения бело-голубые занимают пятое место в таблице Западной конференции.

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