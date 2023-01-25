Главный тренер «Амура»: ребята единым кулаком достают все возможные и невозможные резервы

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев рассказал о победе над «Нефтехимиком» (2:1 Б).
«Сегодня всё было — накал, страсти, боевая игра. Понятно, что цена ошибки была очень велика. Где-то не хватало уверенности в завершающем броске, хотя с обеих сторон были хорошие моменты, выходы, чтобы побольше забить. Болельщикам было бы ещё интереснее, но этот накал зритель всё равно ощутил. Важный момент был с нашей стороны, когда мы в концовке матча «3х5» правильно сыграли, ничего опасного не позволив создать сопернику. Буллиты — это продолжение игры и мы в них сумели победить, добыв важные два очка. Повторюсь, прекрасно понимали, что любая ошибка может стать решающей. В третьем периоде играли правильно как на атаку, так и в обороне, в средней зоне. Не хотели удерживать равный счёт, надеялись победить в основное время.
Гребёнкин два гола забил — с игры и в буллитной серии. Молодец. Ребята молодцы, единым кулаком достают все возможные и невозможные резервы, стараются. Тратим не только много эмоций, но и сил. Но не жалуемся. Занимаемся восстановлением, готовимся к каждой игре. Понимаем, что каждое очко для нас важно», — цитирует Епанчинцева сайт КХЛ.
«Амур» набрал 56 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 25 января 2023
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