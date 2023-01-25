Галлан — об игре Кравцова: его по-прежнему слишком легко отодвигают от шайбы

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан вновь оставил российского нападающего Виталия Кравцова в запасе на матч с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает Lohud. Встреча состоится 26 января в 3:00 мск.

«Кравцов не создан для игры в четвёртом звене. Он создан, чтобы играть в топ-9. Он в порядке. Я бы хотел, чтобы он больше забивал. Чтобы завершал больше эпизодов с форчеком и делал такого рода вещи.



Его по-прежнему слишком легко отодвигают от шайбы. В его игре есть мелочи, которые нужно улучшать, но это приходит с опытом. Он ничем не отличается от игры других молодых ребят», – заявил Галлан.

23-летний российский нападающий набрал 6 (3+3) очков в 27 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.