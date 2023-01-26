Марченко забил 11-й гол в сезоне НХЛ. В активе россиянина по-прежнему нет передач

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» в эит минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Начинается овертайм — счёт в матче равный 2:2.

В середине третьего периода счёт в матче сравнял российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Россиянин вылез на ворота из-за лицевой линии и со второй попытки протолкнул шайбу мимо вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что в активе проводящего дебютный сезон в лиге россиянина по-прежнему нет ни одной результативной передачи. Таким образом, в 23 матчах сезона НХЛ-2022/2023 22-летний форвард набрал 11 (11+0) очков.