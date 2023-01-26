Гол Марченко помог «Коламбусу» одержать волевую победу в матче с «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» в эит минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2.
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой, которая в середине третьего периода позволила «жакетам» сравнять счёт и перевести матч в овертайм. Победная шайба на счету форварда Кента Джонсона. Отметим, что «Эдмонтон» вёл в счёте после второго периода 2:1. Примечательно, что в активе проводящего дебютный сезон в лиге Марченко по-прежнему нет ни одной результативной передачи. Таким образом, в 23 матчах сезона НХЛ-2022/2023 22-летний форвард набрал 11 (11+0) очков.
«Эдмонтон» прервал свою шестиматчевую победную серию.
- 26 января 2023
-
08:22
-
08:11
-
07:18
-
05:42
-
05:36
- 25 января 2023
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:14
-
23:05
-
22:58
-
22:52
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
21:59
-
21:46
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
20:20
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:50
-
19:39
-
19:34
-
19:22
-
19:21
-
19:16