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Гол Марченко помог «Коламбусу» одержать волевую победу в матче с «Эдмонтоном»

Гол Марченко помог «Коламбусу» одержать волевую победу в матче с «Эдмонтоном»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» в эит минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой, которая в середине третьего периода позволила «жакетам» сравнять счёт и перевести матч в овертайм. Победная шайба на счету форварда Кента Джонсона. Отметим, что «Эдмонтон» вёл в счёте после второго периода 2:1. Примечательно, что в активе проводящего дебютный сезон в лиге Марченко по-прежнему нет ни одной результативной передачи. Таким образом, в 23 матчах сезона НХЛ-2022/2023 22-летний форвард набрал 11 (11+0) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2023, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Боквист, Лайне) – 12:25 (5x5)   1:1 Райан – 30:17 (5x5)   2:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 36:16 (5x4)   2:2 Марченко – 51:26 (5x5)   2:3 Джонсон (Годро, Гудбрансон) – 62:29 (3x3)

«Эдмонтон» прервал свою шестиматчевую победную серию.

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