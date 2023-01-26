Нападающий «Рейнджерс» Хитил забросил шайбу Самсонову прямым броском со вбрасывания
Поделиться
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
В начале второго периода редкий гол забил нападающий «Рейнджерс» Филип Хитил. Форвард встал на точку вбрасывания в зоне «Торонто», и как только лайнсмен вбросил шайбу, сразу же нанёс бросок по воротам. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов оказался не готов к такой хитрости нападающего и пропустил шайбу в ближний угол.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
По итогам матча Хитил отметился дублем, однако «Рейнджерс» уступили в овертайме.
Комментарии
- 26 января 2023
-
09:49
-
09:29
-
09:11
-
09:03
-
08:50
-
08:22
-
08:11
-
07:18
-
05:42
-
05:36
- 25 января 2023
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:14
-
23:05
-
22:58
-
22:52
-
22:44
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
21:59
-
21:46
-
21:14
-
21:08
-
20:59
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
20:20
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:50
Партнерский контент