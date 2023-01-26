Нападающий «Рейнджерс» Хитил забросил шайбу Самсонову прямым броском со вбрасывания

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В начале второго периода редкий гол забил нападающий «Рейнджерс» Филип Хитил. Форвард встал на точку вбрасывания в зоне «Торонто», и как только лайнсмен вбросил шайбу, сразу же нанёс бросок по воротам. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов оказался не готов к такой хитрости нападающего и пропустил шайбу в ближний угол.

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По итогам матча Хитил отметился дублем, однако «Рейнджерс» уступили в овертайме.