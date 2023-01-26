Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Рейнджерс» Хитил забросил шайбу Самсонову прямым броском со вбрасывания

Нападающий «Рейнджерс» Хитил забросил шайбу Самсонову прямым броском со вбрасывания
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В начале второго периода редкий гол забил нападающий «Рейнджерс» Филип Хитил. Форвард встал на точку вбрасывания в зоне «Торонто», и как только лайнсмен вбросил шайбу, сразу же нанёс бросок по воротам. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов оказался не готов к такой хитрости нападающего и пропустил шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам матча Хитил отметился дублем, однако «Рейнджерс» уступили в овертайме.

Новость по теме
«Торонто» переиграл «Рейнджерс» в овертайме, у Игоря Шестёркина — 32 сейва
Новость по теме
Российский вратарь Самсонов повторил клубное достижение «Торонто» 52-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023